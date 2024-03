L' allarme | almeno 32mila medici ' in eccesso' entro il 2032

Terremoto in Giappone . L'Istituto geofisico statunitense (Usgs) ha aumentato da 7.4 a 7.5 la magnitudo del violento Terremoto che ha colpito oggi la costa ... (ilmessaggero)

Secondo quanto riferito dal medico legale, sul corpo di Maria Antonietta Panico, 42enne , trovata morta nella suo appartamento a Trento , non ci sono apparenti ... (open.online)

Nuovo allarme hacker: sfruttano un messaggio vocale su email: Secondo i ricercatori di Check Point, nelle ultime settimane si è assistito ad almeno 1.000 di questi attacchi a livello globale. L'email inizia con un oggetto che contiene un numero di telefono, che ...msn

I ladri non si fermano più, altri cinque furti: è allarme. Rubata anche una pistola: Agiscono senza sosta, in zone diverse, e continuano a colpire come se nulla fosse. I ladri sembrano inarrestabili e hanno colpito ancora, ad Arpino e Ferentino. Una situazione che rischia ...ilmessaggero

Giornata mondiale dell'obesità, in sovrappeso un italiano su due. allarme bambini: 2 su 3 non mangiano verdura, allo smartphone 2 ore al giorno: Mangiano male e troppo, gli italiani. Quasi un adulto su due infatti, vale a dire il 47,3%, è in sovrappeso. Tra questi ci sono anche gli obesi, pari all’l’11,4% della ...leggo