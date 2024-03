L’Aglianese non sfonda Pari con il Lentigione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Aglianese 00 AGLIANESE (3-5-2): Valentini, Maloku, Iacoponi, Fiaschi, Pupeschi, D’Ancona (33’ st Zumpano), Silvestro (29’ st Perugi), Grilli, Marino, Mascari (36’ st Vanni), Della Pietra (44’ st Sow). A disp. Nannetti, Fontana, Capuana, Moretti, Poli. All. Baiano.(4-3-3): Rizzuto, Capiluppi, Nava, Sala (33’ st Roma), Formato, Montipo, Manzotti, Battistello, Cortesi N., Martini (22’ st Casucci), Nappo (36’ st Sabotic). A disp. Zovi, Grieco, Bocchialini, Grifa, Ricciardi, Macchioni. All. Beretti. Arbitro: Kovacevic di Arco Riva. Ila reti bianche in casa rallenta la rincorsa delverso le zone alte della classifica e lascia un po’ d’amaro in bocca per un paio di occasioni da rete fallite nel primo tempo che potevano indirizzare diversamente la partita. La squadra di ...

All’andata vinse l’Aglianese di misura. Formato & C. sognano il colpaccio: Il Lentigione sfida l'Aglianese in Serie D, entrambe in forma. La squadra toscana ha la miglior difesa in casa, mentre i reggiani puntano sui gol di Formato.ilrestodelcarlino

Aglianese-Lentigione è sfida per i playoff: Naturalmente, per attendersi notizie favorevoli dagli altri campi, occorre prima che l’Aglianese batta il Lentigione, cosa non facile perché la squadra emiliana viene da due vittorie consecutive col ...lanazione

