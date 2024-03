L’agente di Nonge a CM | ‘Ci dispiace per i commenti razzisti ricevuti Sul cambio di Allegri mi ha detto…’

L'agente di Nonge: "Rispetta il mister e non vede l'ora di tornare subito al lavoro": Non è stato sicuramente una serata da sogno per Joseph Nonge al Diego Armando Maradona. Sconfitta a parte della Juventus, il giovane centrocampista ha giocato appena un quarto d'ora. Entrato al 76' al ...msn

L'agente di Nonge: 'Ragazzo dalla mentalità forte, continuerà a lottare per la Juve': Grace Diamouangana, agente sportivo del centrocampista della Juventus Joseph Nonge, è stato intervistato in queste ore da TuttoJuve.com, offrendo una valutazione dettagliata della prestazione del suo ...it.blastingnews

Diamouangana (Ag. Nonge): "Accetta pienamente l'errore, ha una mente forte e rispetta l'allenatore. Continuerà a lottare per la Juventus": L'essere umano non è perfetto ed è portato a commettere degli errori. Nel match di ieri, entrando più nello specifico, il giovane Joseph Nonge Boende (18) è stato troppo irruento nel commettere il ...tuttojuve