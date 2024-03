Ladri senza cuore rubano LIM da 2500 euro ai piccoli alunni di una scuola dell’infanzia I genitori lanciano raccolta fondi per ricomprarla

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ieri notte, un furto ha colpito unadell'infanzia di Termoli. Ihanno rubato una delle LIM (lavagna interattiva multimediale) più nuove, custodita all'interno di un laboratorio. La lavagna, del valore di circa 2mila, era stata acquistata da poco e non era ancora stata messa in funzione. L'articolo .

Deprecabile episodio di criminalità in una scuola dell'infanzia in provincia di Torino. Due notti fa, ignoti Ladri hanno preso di mira un istituto scolastico ... (orizzontescuola)

Ritrovata la Ferrari Testarossa rubata a Berger nel '95 a Imola: Il furto fece scalpore perché avvenne durante il Gran Premio di San Marino a Imola e perché oltre alla fuoriserie dell'austriaco i Ladri, probabilmente gli stessi, sparì anche una '355 B' di colore ...ansa

Si tagliano per rubare le offerte per un cane malato: L'ingordigia di voler prendere anche le poche monete contenute in un barattolo per raccogliere fondi per l'operazione di un cane malato è costata dei tagli ai Ladri senza cuore, che si sono feriti per ...primalamartesana

I Ladri non si fermano più, altri cinque furti: è allarme. Rubata anche una pistola: Agiscono senza sosta, in zone diverse, e continuano a colpire come se nulla fosse. I Ladri sembrano inarrestabili e hanno colpito ancora, ad Arpino e Ferentino. Una situazione che rischia ...ilmessaggero