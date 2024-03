L’aborto entra nella Costituzione francese | Macron | “Messaggio universale”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Parigi, 4 marzo 2024 – Il diritto al. La Francia è il primo Paese che decide di inserire l'interruzione volontaria di gravidanzapropria Carta fondamentale. Al Congresso che si è tenuto alla Reggia di Versailles, tutti i deputati e senatori riuniti hanno votato per la revisione costituzionale: i voti a favore sono stati 780, i contrari 72. La maggioranza necessaria per modificare la, quella dei tre-quinti del Parlamento, è stata ampiamente raggiunta. Mps and senators applaud after President of the National Assembly Yael Braun-Pivet announced the result of the vote during the convocation of a congress of both houses of parliament in Versailles, southwestern of Paris, on March 4, 2024, to anchor the right ...