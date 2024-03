“La Zona d’interesse” si conferma al secondo posto del box office

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 mar. (askanews) – Il pubblico italiano continua a premiare “La” (The Zone of Interest), che alla seconda settimana di uscita passa da 294 a 396 sale e raggiunge i 274.000 spettatori, con un incasso di 1.883.232 euro (dati Cinetel).così ilal box, con percentuali addirittura in aumento rispetto alla prima settimana, merito anche di un fortissimo passaparola tra il pubblico, che ne elogia la straordinaria qualità artistica, l’importanza e l’attualità. Candidato a cinque Premi Oscar nelle categorie più prestigiose, il film di Jonathan Glazer, al suo debutto nei cinema italiani, aveva registrato la migliore apertura a livello internazionale dopo la Francia. La potenza emotiva del film, che racconta uno dei momenti più drammatici ...