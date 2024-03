La verità che la Ferragni non può dire a Fazio | non essendo Jennifer Lopez

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 4 marzo 2024) «È difficile guardare qualcuno la cui vita professionale è fatta di successi e che su Instagram sembra avere la vita più felice del mondo e capire… È come con l’alcol: non ci sono abbastanza alcolici in tutti i negozi di liquori del mondo, per riempire quel vuoto. E nel caso dicredo non ci siano abbastanza follower, o film, o dischi». Lo dice Ben Affleck in “The greatest love story never told”, il documentario che sua moglie,, ha fatto sulla lavorazione di un film assurdo su una ragazza che vuole solo essere amata – proprio come tutte noi. «Anche se perdo non m’importa: ho ritrovato la mia dignità». Lo dice Barbara D’Urso in non so quale sceneggiato di gioventù, è la battuta che hanno scelto per illustrare la sua filmografia ieri da Mara Venier, il suo ritorno in tv nella più barbaradursica delle domeniche. «Io ...