La svolta di Mosca e la nuova era nucleare | cosa può succedere

(Di lunedì 4 marzo 2024) La minaccia di una guerraaccende la corsa agli armamenti. È l'Occidente davvero in pericolo. L'analisi

È un vero e proprio caso l' Aereo russo colpito nella regione di Belgorod. Mosca accusa Kiev e afferma che il velivolo trasportava 65 prigionieri ucraini per ... (iltempo)

Mosca e Salis le priorità, ma il rimpatrio è in salita: Oltre duemila connazionali sono in carcere all'estero. Difficile riportarli a casa sino a quando non c'è una sentenza ...ilgiornale

Putin e poi forse Trump, perché il trionfo delle autocrazie mi preoccupa più del fascismo: Ho deciso di scrivere questo post proprio oggi, venerdì, mentre a Mosca si svolgono i funerali di Navalny, per ragionare un po’ più a fondo sul termine “autocrazia”, oggi usato con grande leggerezza, ...ilfattoquotidiano

Così Mosca ha messo in difficoltà Scholz e Berlino: Ed è il colpo riuscito a Mosca nei confronti di Berlino ... Quello che è sorprendente è che a due anni dalla svolta epocale di Scholz, la Zeitenwende, e dopo mesi di dibattito sull'impiego dei missili ...ilsecoloxix