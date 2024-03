La sostituzione delle grandi centrali non è impossibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nel 2020 il Centro per le Comunità Solari e il Tecnopolo di Rimini hanno sviluppato il modello di una piattaforma tecnologica per autoconsumare collettivamente secondo quanto previsto dalla legge 8/2020 a cui le famiglie possono accedere con tre soli click. Nel 2021, nasce Solar Info Community srl Società Benefit per industrializzare la piattaforma e per estenderla su scala nazionale. La piattaforma è suddivisa per territori comunali cioè una sola sezione di autoconsumo per ogni Comune. Chiunque può condividere l’energia della sua comunità o partecipando come consumatore (consumer) o partecipando come produttore/consumatore (prosumer). La famiglia deve iscriversi come cittadino solare al Centro per le Comunità Solari con 25 euro (15 euro/anno è il rinnovo della quota d’iscrizione), in quanto il servizio di autoconsumo collettivo può essere erogato soltanto ai soci, e chiede di poter ...