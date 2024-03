La sentenza della Corte Suprema e i sondaggi | così Trump terrorizza Biden

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un’altra vittoria. Un altro Stato conquistato, il Missouri. Ma non solo: laconferma la sua eleggibilità in Colorado, uno dei 15 Stati che vota martedì nel Super Tuesday delle primarie repubblicane. La marcia di Donaldverso la candidatura alla presidenza per il Partito Repubblicano procede senza sosta. Il risultato del caucus nello stato bagnato dall’omonimo fiume non lascia spazio a interpretazioni: 88% di consensi, contro il 12%sfidante Nikki Hailey. La conquista in Missouri, Stato in cui alle consuete primarie i repubblicani preferiscono i caucus, ossia piccoli dibattiti e comizi organizzati nei vari collegi elettorali in seguito ai quali gli elettori scrivono, votando in segreto, il nome del loro prescelto su un foglio, non è l’unica vittoria del giorno per. ...