“La scuola non è una gara” | l’evento del CPP di Daniele Novara per superare insieme la dimensione del controllo e accettare l’errore come parte dell’apprendimento!

(Di lunedì 4 marzo 2024) Laè ancora dominata dalladele del giudizio. Smettiamo di marchiare chi sbaglia, nella paura non ha mai imparato nessuno: si creano blocchi emotivi. Ecco il convegno che darà una svolta per abbandonare numeri e classifiche! Dalpuò nascere solo apprendimento. “Lanon è una”, il convegno nazionale del L'articolo .

Con il decreto PNRR pubblicato il 2 marzo in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Istruzione interviene anche sul reclutamento. Con l’articolo 14, comma 7 si ... (orizzontescuola)

Con il decreto PNRR pubblicato il 2 marzo in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Istruzione interviene anche sul reclutamento. Con l’articolo 14, comma 7 si ... (orizzontescuola)

Vittorio Feltri , direttore del quotidiano Libero, ha pubblicato un tweet in cui si interroga sull'utilità delle manifestazioni di piazza, bollando Quelle ... (orizzontescuola)

Una bambina immigrata di dieci anni è entrata in classe con il niqab , l'indumento indossato dalle donne islamiche che lascia scoperti solo gli occhi (ilgiornale)

C'è una terza insegnante nella scuola di Busto Arsizio (Varese) che, come Supplente , non percepisce lo stipendio da cinque mesi : "Ho una figlia di 12 anni. Ho ... (fanpage)

Hai salvato un nuovo articolo: E oggi offre tentazioni sempre maggiori di farci imboccare la strada dell’oblio». Nella scuola in cui insegno abbiamo deciso di vietare i cellulari (a meno che non servano per scopi didattici), ...corriere

Vacanze Pasqua 2024: quando cominciano I ponti fino all’estate (aggiornamento 4 MARZO): Ultime notizie Vacanze Pasqua 2024: quando cominciano I ponti fino all’estate (aggiornamento 4 Marzo) Vacanze Pasqua 2024: ormai alle porte. I “ponti” nei prossimi mesi. Vacanze Pasqua 2024: ormai so ...termometropolitico

Trapani: record negativi e cementificazione incontrollata peggiorano il rischio allagamenti: La cementificazione, oggi lo sappiamo, non sempre è un male perché consente di costruire case per i meno abbienti, strutture pubbliche (scuole e ospedali) e infrastrutture (superstrade finanziate dal ...tp24