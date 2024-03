La Russia vuole prendersi quasi tutta l' Ucraina | il piano svelato da Medvedev

(Di lunedì 4 marzo 2024) L'"è" e finché al potere ci sarà Volodymyr Zelensky non saranno possibili negoziati di pace tra Mosca e Kiev. È il messaggio del Cremlino di cui si è fatto portatore Dmitrij, il vicepresidente de Consiglio di sicurezza russo, nonché uno dei più stretti alleati di Vladimir...

Emmanuel Macron cambia rotta rispetto alla guerra in Ucraina, passando dal mediatore che avevamo apprezzato a inizio conflitto a colui che ora vorrebbe un ... (lucascialo)

Mi ha lasciato alquanto interdetto l'uscita fuoriluogo e sproporzionata di Macron espressa al termine della conferenza di Parigi in cui si è discusso ... (ilgiornaleditalia)

La Germania pronta a inviare Missili Taurus all'Ucraina ? Così sembra, stando ad un' intercetta zione di ufficiali tedeschi che discutono l'invio ed anche come ... (ilgiornaleditalia)

Siete favorevoli all’invio di truppe in Ucraina Partecipa al sondaggio: Rispondi al sondaggio di Money.it: siete favorevoli o contrari all’ipotesi di inviare soldati italiani per aiutare l’Ucraina nella guerra contro la Russia Siete favorevoli all’invio di truppe in ...money

Peskov: “Da Occidente coinvolgimento diretto nel conflitto”: La conversazione intercettata tra gli ufficiali della Bundeswehr, dimostra il "coinvolgimento diretto dei Paesi occidentali nel conflitto" in Ucraina. Lo ha ...lapresse

Russia e Germania, scoppia il caso intercettazioni. Mosca: «Coinvolgimento diretto dell’occidente in Ucraina»: È quanto denunciato dal capo del canale Russia Today, Margarita Simonyan, nei giorni scorsi. Con il cancelliere tedesco, il quale è tuttora contrario a fornire a Kiev i Taurus, nel timore di ...unionesarda