La Russia vuole prendersi quasi tutta l' Ucraina | il piano svelato da Medvedev

(Di lunedì 4 marzo 2024) L'"è" e finché al potere ci sarà Volodymyr Zelensky non saranno possibili negoziati di pace tra Mosca e Kiev. È il messaggio del Cremlino di cui si è fatto portatore Dmitrij, il vicepresidente de Consiglio di sicurezza russo, nonché uno dei più stretti alleati di Vladimir...

Mi ha lasciato alquanto interdetto l'uscita fuoriluogo e sproporzionata di Macron espressa al termine della conferenza di Parigi in cui si è discusso ... (ilgiornaleditalia)

La Germania pronta a inviare Missili Taurus all'Ucraina ? Così sembra, stando ad un' intercetta zione di ufficiali tedeschi che discutono l'invio ed anche come ... (ilgiornaleditalia)

l'Ucraina "è Russia " e finché al potere ci sarà Volodymyr Zelensky non saranno possibili negoziati di pace tra Mosca e Kiev. È il messaggio del Cremlino di ... (today)

Siete favorevoli all’invio di truppe in Ucraina Partecipa al sondaggio: Rispondi al sondaggio di Money.it: siete favorevoli o contrari all’ipotesi di inviare soldati italiani per aiutare l’Ucraina nella guerra contro la Russia Siete favorevoli all’invio di truppe in ...money

Peskov: “Da Occidente coinvolgimento diretto nel conflitto”: La conversazione intercettata tra gli ufficiali della Bundeswehr, dimostra il "coinvolgimento diretto dei Paesi occidentali nel conflitto" in Ucraina. Lo ha ...lapresse

Russia e Germania, scoppia il caso intercettazioni. Mosca: «Coinvolgimento diretto dell’occidente in Ucraina»: È quanto denunciato dal capo del canale Russia Today, Margarita Simonyan, nei giorni scorsi. Con il cancelliere tedesco, il quale è tuttora contrario a fornire a Kiev i Taurus, nel timore di ...unionesarda