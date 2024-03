La Regina Camilla è «esausta» e si ferma un attimo Per ripartire con una bella novità

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ha 76 anni, non dimentichiamolo. E anche se sua suocera, laElisabetta, a quell’età sedeva sul trono senza particolari problemi, c’è anche da capire lase, dopo un vero e proprio tour de force, ora vuolersi un. Da quando è stato annunciato il tumore di re Carlo – era la fine di gennaio – la moglie del neo monarca non si è mai presa una pausa. Al contrario, si è rimboccata le maniche, senza mai lamentarsi, e ha fatto le veci del marito ma anche della nuora, Kate Middleton, da inizio anno scomparsa dai radar per un intervento all’addome. Il tour de force dellaNelle ultime settimane la...

