La raffica di dimissioni a sorpresa nell’esercito israeliano dopo la strage della disperazione a Gaza – Il video

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il tenente colonnello Daniel Hagari e un gran numero di alti funzionari del sistema informativo dell’esercito di Israele hanno annunciato le loro. Hagari è numero due dell’unità di portavoce delle Forze di difesa israeliane. A riportare la notizia è l’emittente israeliana Channel 14. Secondo il media lesono dovute a questioni «professionali e personali». L’emittente da parte sua definisce «insolita» un’uscita dall’esercito di tale portata nel pieno di una guerra in corso. Oltre ad Hagari leriguarderebbero anche l’altro tenente colonnello Richard Hecht, portavoce dell’Idf per i media esteri. Tra gli altri, Channel 14 fa poi i nomi degli ufficiali Merav Granot e Tzupia Moshkovich. In unche risale al primo marzo Hagari, che parlavala ...

Indagine Amsi: Numeri drammatici portano alla luce una vera e propria piaga sociale. Si rischia una nuova fuga dai reparti nevralgici, con dimissioni a raffica dalla sanità pubblica e fughe all’estero». ROMA – ...sardegnareporter

Sanità, Nursing Up De Palma: «L’Italia della Salute è letteralmente spaccata in due.: Da una parte c’è un centro-nord con regioni non certo “isole felici” della sanità, afflitte da croniche carenze di personale, fughe di professionisti all’estero (vedi la Lombardia), dimissioni a ...brindisilibera

I due volti della sanità italiana, Nursing Up: “Il Centro-Nord si tiene a galla, il Sud sprofonda”: Roma, 24 febbraio 2024 - “L’Italia della Salute è oggi più che mai spaccata in due. Da una parte c’è un Centro-Nord con regioni non certo “isole felici” della sanità, afflitte da croniche carenze di p ...insalutenews