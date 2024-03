La protezione dei giornalisti in Brasile Intervista con un’autorità di diritto dei media

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tutti le democrazie sono in pericolo quando i potenti possono mettere a tacere i critici in tribunale solo perché parlano di questioni di interesse pubblico. Per approfondire questo contesto abbiamoto l’ex capo dello staff del Ministero della Giustizia brasiliano, l’avvocato Tais Borja Gasparian, con una vasta esperienza nella difesa giudiziaria dibrasiliani. Infografica – La biografia dell’ta Tais Borja Gasparian– In generale, lo scenario del dibattito sulla libertà di stampa in Occidente è promettente o stiamo vivendo un deterioramento dello scenario con l’aumento dei casi di censura preventiva e violenza contro i professionisti del giornalismo? L’intero scenario mondiale relativo alla libertà di stampa e alla libertà di parola è cambiato molto con i social ...