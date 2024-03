La protezione dei giornalisti in Brasile Intervista con un’autorità di diritto dei media

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tutte le democrazie sono in pericolo quando “i potenti” possono mettere a tacere i critici in tribunale solo perché parlano di questioni di interesse pubblico. Per approfondire questo contesto abbiamoto l’ex capo dello staff del Ministero della Giustizia brasiliano, l’avvocato Tais Borja Gasparian, con una vasta esperienza nella difesa giudiziaria dibrasiliani. Infografica – La biografia dell’ta Tais Borja Gasparian– In generale, lo scenario del dibattito sulla libertà di stampa in Occidente è promettente o stiamo vivendo un deterioramento dello scenario con l’aumento dei casi di censura preventiva e violenza contro i professionisti del giornalismo? L’intero scenario mondiale relativo alla libertà di stampa e alla libertà di parola è cambiato molto con i social ...

Maltempo in attenuazione, ma ancora allerta gialla in Veneto: ...Un pioggia trasformata in neve oltre i mille metri di altitudine e a cui si sono aggiunti anche dei ... Ma nonostante la tendenza ad un miglioramento delle condizioni meteorologiche, la protezione civile ...

Temporali in arrivo: scatta l'allerta meteo in Campania: ... in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale. A causa della saturazione dei suoli dovuta alle piogge già ...

Ancora allerta gialla in Puglia: da lunedì piogge intense e vento forte: Ancora allerta gialla in Puglia: da lunedì piogge intense e vento forte: A diramare l'allerta è la protezione civile. Dalla sera di domenica 10 marzo e per le successive 24-30 ore sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, ...

Maltempo, allerta piogge in Sardegna. Ecco dove: Maltempo, allerta piogge in Sardegna. Ecco dove: Per la giornata di oggi, domenica 10 marzo, la protezione Civile ha emesso, a partire dalle ore 14 e fino alle 23:59, un avviso di allerta con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico ...

Maltempo, frane e allagamenti al Nord, vento e incendi al Sud: la situazione - Video: Maltempo, frane e allagamenti al Nord, vento e incendi al Sud: la situazione - Video: "La sala operativa della protezione Civile sta monitorando con attenzione l'andamento ... Un vasto incendio sta interessando la zona dei Monte Inici, sopra Castellammare del Golfo, in provincia di ...