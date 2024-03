La prima Ribellione della TNA di Scott D’Amore

(Di lunedì 4 marzo 2024) Quando la libertà finisce, ha inizio la. Una frase tipica del Sud America dove più volte abbiamo visto – purtroppo – dittature e circostanze poco piacevoli ad un sano occhio umano. La, o almeno il suo concetto, è ciò che la TNA (a suo tempo IMPACT Wrestling) ha scelto di mostrare esponendo di fatto laedizione assoluta del PPV Rebellion. Con sede nel Rebel Complex di Toronto, Ontario, Canada, Rebellion fu di fatto l’ennesima opera d’arte targatae Don Callis, ma sopratutto quella più memorabile di un 2019 straordinario. Chi vi scrive presenziò con piacere ad un altro evento a pagamentocompagnia tenutosi poche settimanenel New Jersey, parliamo di United We Stand dove venne sancito il ritorno di Rob ...

Hermès: meno quiet luxury, più grinta: Atmosfere intense e sensuali, con accenni al mondo del motociclismo, per la sfilata orchestrata dalla direttrice creativa Nadège Vanhee-Cybulski.fashionmagazine

Max De Lorenzis, rinascita e speranza si chiamano Ci Sarò: il video: Il brano è un cammino musicale verso l'autenticità e il coraggio di essere se stessi, nonostante le paure, le etichette, i preconcetti e i giudizi esterni IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE ...tg24.sky

Cristiana Capotondi: «Sport, scienza, femminismo: io e la mia Margherita Hack spieghiamo agli uomini cosa sono diventate le donne»: Cristiana Capotondi interpreta l’astrofisica fiorentina nel film di Rai1 in onda martedì. «La sua Ribellione ha scritto pagine importanti per noi. Ma in Italia resta difficile fare gli scienziati» ...corrierefiorentino.corriere