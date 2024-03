La pompa di calore che non consuma energia è un’invenzione italiana troppo bella per essere vera

La gente che è provvista di una caldaia condominiale, per scaldare l’acqua degli impianti igienici userà di sicuro un articolo come, ad esempio, lo ... (laprimapagina)

Le basse temperature possono compromettere il funzionamento delle batterie, ma i dispositivi in grado di estrarre il calore dall'aria rappresentano una ... (wired)

Lutto ad Aprilia per la scomparsa di Armando Tosi , detto "Dino" morto a 81 anni a seguito della una caduta da un'impalcatura dopo giorni d'agonia. La famiglia ... (fanpage)

Al key energy di Rimini una azienda ha portato una pompa di calore modificata con un generatore: secondo i proprietari dell’azienda questa pompa non richiede ... (dday)

Galletti presenta PLP, la nuova gamma di chiller e pompe di calore: Circuitazione della batteria alettata concepita per assicurare lo scambio in controcorrente tra aria e refrigerante in ogni modalità di funzionamento.edilportale

Bollette più leggere grazie alle pompe di calore alimentate da energia eolica: ecco quanto si risparmia abbandonando le caldaie a gas: Le pompe di calore rappresentano una valida alternativa alle tradizionali caldaie a gas per riscaldare gli ambienti domestici. Com’è ormai noto, questa tecnologia non ha bisogno di usare combustibili ...greenme

Skoda Enyaq iV 80 Plus nuova a Piacenza: Equipaggiamenti del veicolo: - pompa di calore - Programmi di manutenzione Accessori, Optional e dotazione indicata potrebbero contenere imprecisioni rispetto all'effettivo equipaggiamento del veic ...automoto