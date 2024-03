“La poesia del rispetto | quando la bellezza sconfigge la violenza”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 4 marzo 2024) Bergamo. Dal 5 al 24 marzo, in Sala Manzù, avrà luogo la mostra d’arte intitolata “Ladellatrionfa sulla. Nascita di una collezione in memoria di Paola Mostosi”. Il progetto nasce su iniziativa di Cristina Mostosi, presidente dell’associazione Le Iris di Trebecco, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica contro le violenze di genere, promuovendo la creazione die la diffusione della cultura. Dal 2022 Le Iris di Trebecco si impegna in particolare per migliorare la qualità della vita abbracciando la natura, per combattere lasulle donne (attraverso l’abbattimento di stereotipi di genere, la prevenzione, la stigmatizzazione delladi genere e il perseguimento del ...