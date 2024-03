La piattaforma intelligente per tenere a bada i consumi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) LA MISSION di Planet Smart City è progettare e costruire quartieri intelligenti che ospitino comunità smart, inclusive e sostenibili, integrando soluzioni innovative dal punto di vista economico, ecologico e sociale. Per Alessandro Marchesini (nella foto a sinistra), ceo di Planet Smart City, divisione Digital è possibile rendere smart ogni edificio e ogni comunità. Questo è anche l’obiettivo della società per la quale lavora, una proptech company, leader nello smart affordable housing, che progetta e costruisce quartieri in Paesi con elevato deficit abitativo e collabora con gli sviluppatori immobiliari di tutto il mondo per migliorare la qualità della vita delle persone. Nel modello di Planet Smart City, che integra innovazione tecnologica, digitalizzazione dei servizi, soluzioni per favorire la socialità, ladigitale per la gestione dei ...