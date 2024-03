La «Patente a Punti» per la sicurezza conferma il principio per cui le imprese non sono tutte uguali

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 4 marzo 2024) Si lavora per vivere, non si vive per lavorare. Il lavoro non è un fine in sé, ma un mezzo per creare le condizioni di una vita prospera, sostenibile e piena. Le politiche sullasul lavoropertanto centrali: regolano il cuore stesso del rapporto tra lavoro e vita. Bilanciare il rischio di avere incidenti e di ingessare eccessivamente l’attività economica è quindi uno dei problemi più complessi e critici delle politiche industriali e sociali di un paese. L’unico modo certo per non correre alcun rischio è ovviamente non fare. Ma il non fare non è possibile. Si deve quindi agire, e appena si agisce si corrono rischi. Tali rischi pose debbono essere minimizzati, ma purtroppo non posmai essere completamente eliminati. Nelle grandi scuole internazionali di politica pubblica si chiamano casi di ...