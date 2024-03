La pagella di Napoli – Juventus

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ildopo la goleada di Reggio Emila contro il Sassuolo in un Maradona gremito conquista la seconda vittoria consecutiva e si avvicina prepotentemente al quinto posto, dopo la vittoria di Bologna e Roma è stata una grande risposta a chi diceva che la zona champions era ormai irrangiugibile, i migliori Kvaraskhelia e Lobotka, un po in ombra Osimhen.2-1 Ho visto questo: Meret 6: Voto d’ufficio, Incolpevole sul gol, poi qualche uscita e nessun tiro nello specchio della porta da parte della Juve. Solo tiri fuori. Di Lorenzo 6: Ancora non al massimo, qualche errore di disimpegno ma tanta generosità. Rrahmani 7: Grandissima partita, grandi interventi in anticipo, tra i migliori, esce al sessantesimo per infortunio. Juan Jesus 6,5: Torna titolare dopo il disastro di Cagliari, disputa un ottima ...

