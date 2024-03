La nuova borsa di Micheal Kors che presto vedremo ovunque

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 4 marzo 2024) C’è unaIt Bag in circolazione: laMichaelColby. Un accessorio che è già tra i più desiderati della primavera estate 2024 grazie al animo glamour mixato ad una silhouette pratica. Già avvistata sotto braccio a diverse influencer e it-girl, è audace e allo stesso tempo versatile: sintesi perfetta dello stile newyorkese. Presentata con la campagna Primavera Estate 2024 del brand è già acquistabile nei negozi monomarca e online. L’identikit dellaMichaelColby Un nome, una garanzia.assicura look dal forte impatto per l’estate 2024 grazie allaa tracolla ...