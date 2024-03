La nazionale di calcio femminile dell’Irlanda non ha voltato le spalle durante l’inno israeliano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 19.56 Poco da dire per l’Italia, una sola rete e ... (oasport)

Gigi Riva e Bogdan Boscia Tanjevic in dialogo per 'Oltre l'effimero': Mercoledì 6 marzo (ore 17.30) nell’Auditorium di Palazzo Ciacchi sede di Confindustria Pesaro Urbino, appuntamento con il giornalista Gigi Riva che presenta il suo libro L’ultimo rigore di Faruk. Una ...viverepesaro

Indagine Striano a Perugia, non solo Allegri e Agnelli: dossieraggio per far saltare Gravina: Non ci sono solo Andrea Agnelli, Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo fra le pagine dell`inchiesta della Procura della Repubblica di Perugia relativa all`indagine.calciomercato

Insigne segna un gol favoloso col Toronto, è l’evoluzione del tiro a giro: poi spaventa tutti: Lorenzo Insigne con un tiro a giro dei suoi ha deciso New England Revolution-Toronto dell’MLS. Dopo il gol l’ex del Napoli ha fatto spaventare tutti fingendo un infortunio. Uno scherzo che si è chiuso ...fanpage