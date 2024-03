La magia dei 'Ballerini Dalla'. Al Celebrazioni va in scena l'arte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024) "Balla, balla, ballerino / Tutta la notte e al mattino, non fermarti / Balla su una tavola tra due montagne / E se balli sulle onde del mare / Io ti vengo a guardare". Chissà se Lucio Dalla, quando nel 1980 ha pubblicato il successo ‘Balla, balla, ballerino’, si sarebbe mai immaginato che quell’immagine poetica, un giorno, sarebbe stata riprodotta fedelmente in una statuetta in omaggio ai nuovi, giovani, incredibili talenti del panorama artistico. ‘Ciao - Rassegna Lucio Dalla per le forme innovative di musica e creatività’, dopo il debutto dodici mesi fa, torna per una seconda edizione ancora più ricca. Stasera alle 20.45, al Teatrodi via Saragozza, torna l’appuntamento che premia gli artisti che hanno manifestato maggiore apertura mentale, chiave innovativa e trasversalità, simile a quella che ha guidato la lunga e straordinaria carriera di Lucio. La ...