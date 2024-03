“La libertà delle donne di abortire” entra nella Costituzione della Francia | è il primo Paese al mondo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Laha inserito ladi accedere all’abortoed è ilala farlo in maniera esplicita. Il Congresso, ovvero le due Camere in seduta comune a Versailles, hanno dato il via libera che rende definitiva la modifica del testo. Un passaggio storico, portato avanti prima dalla sinistra e poi cavalcato dallo stesso Emmanuel Macron. Tanto che il premier francese Gabriel Attal lo ha rivendicato: “Il diritto è sempre in pericolo”, ha detto parlanto davanti all’assemblea, “nonché alla mercé di coloro che decidono” se riconoscerlo o meno: è l’avvertimento. Con questa revisione costituzionale lasarà “pioniera”, “fedele alla sua eredità” di “faro dell’umanità” e di “Patria dei diritti ...