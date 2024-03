(Di lunedì 4 marzo 2024) (Milano) Un messaggio di sensibilizzazione contro la criminalità organizzata e i suoi addentellati in svariati contesti geografici. E così, in alcune scuole lombarde si legge il libro dedicato a Giuseppe Tallarita, agricoltore sicilianoStidda, il 28 settembre 1990 nelle campagne di Caltanissetta, per essersi opposto al passaggio abusivo di un gregge su un terreno di sua proprietà. Un uomo semplice e perbene, ora annoverato tra le vittime innocenti, che con la sua scelta di non piegarsi ai soprusi ha contribuito a rimarcare l’importanzalegalità. “Giuseppe Tallarita – Un sogno spezzato”, scritto da Valerio Esposti con la prefazione di Moni Ovadia, è diventato materia di riflessione a Lodi, nelle terze medie“Ada Negri” e in alcune sezioni ...

Parigi, 27 febbraio 2024 - “Marc Bohan è stato un innovatore nella maison Dior . Per questo spesso vado nei nostri archivi e ritrovo queste sue visioni. Come ... (quotidiano)

Parigi, 27 febbraio 2024 - “Marc Bohan è stato un innovatore nella maison Dior . Per questo spesso vado nei nostri archivi e ritrovo queste sue visioni. Come ... (quotidiano)

JK Rowling attacca media e giudici che si sono riferiti a un assassino trans gender condannato all'ergastolo come a una donna: "Basta, questa non è una donna" (ilgiornale)

È atteso per le prossime settimane l’avviso in merito alle date di svolgimento della prova preselettiva del Concorso per Dirigenti Scolastici . Il numero delle ... (orizzontescuola)

Non è certo un segreto che Ben Affleck sia un fan accanito delle Nike SB Dunk . Che si tratti della Chunky Dunk y o della What the P-Rod, il più grande ... (gqitalia)

Una mattinata diversa dal solito per una ottantina di studenti dell’Istituto tecnico commerciale "Aldo Capitini " di Agliana che, nei giorni scorsi, sono ... (lanazione)

La lezione della memoria. Ucciso dalla mafia per un "no". Il suo esempio entra in classe: Diversi istituti lombardi hanno già adottato il libro su Giuseppe Tallarita. L’autore: è la forza dei valori. Moni Ovadia: una storia che va conosciuta.ilgiorno

Amici, le pagelle: Emma striglia (voto 8), la pagliacciata per Nicholas al Serale (voto 4): La puntata di domenica 3 marzo ha avuto tra i suoi protagonisti Emma che striglia gli allievi pretendendo “più apertura mentale”. L’aspirante ballerino Nicholas cambia squadra e va al Serale, ma quest ...corriere

Dieci posti da vigile, c’è il concorso. Le lezioni per prepararsi all’esame: Un corso per preparare gli aspiranti vigili urbani al prossimo concorso pubblico: dovrebbero essere una decina i posti a disposizione al comando della polizia locale di Arezzo. Per questo il sindacato ...lanazione