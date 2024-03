La Juve spreca | Kvara e Raspadori puniscono E alla fine sorride… l’Inter

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di lunedì 4 marzo 2024) Lantus cade al Maradona contro il Napoli. Per i bianconeri uno stop che potrebbe significare addio lotta Scudetto. Napoli entus al posticipo di questa sera con la necessità di fare tre punti. Per gli azzurri fondamentale dare seguitovittoria contro il Sassuolo per cercare di ridurre il distacco dzona europea. Per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.