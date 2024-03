La Francia inserisce il diritto all’aborto in Costituzione | è il primo Paese al mondo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 4 marzo 2024) Con 780 voti a favore e 72 contrari, ladiventa ilala inserire ilall’interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) in. Lo ha deciso il parlamento in seduta comune in Congresso nella reggia di Versailles, Assemblea nazionale e Senato insieme, in un voto storico ottenuto ben oltre la soglia minima richiesta di 512 sì, tre quinti dei votanti. Viene così modificato l’articolo 34 della carta fondamentale francese, nel quale viene inserita «la libertà garantita alla donna all’interruzione di gravidanza». L’aborto viene così tutelato costituzionalmente, rendendo l’aborto molto più difficile da ostacolare legalmente. All’esito del voto, un passaggio formale ma obbligato dopo il parere gia espresso nei giorni scorsi dalle due camere, un lungo ...