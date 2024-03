La Francia diventa il primo Paese al mondo a sancire il diritto all’aborto nella Costituzione

Francia, l’aborto diventa un diritto costituzionale: è il primo caso al mondo: Il Parlamento francese ha approvato il disegno di legge che sancisce l’inserimento del diritto di aborto nella Costituzione. Il via libera è arrivato con 780 voti favorevoli (ne bastavano 555, ndr) e ...ilgiornale

Aborto in Costituzione. Non è tutto rose e fiori, ma la Francia scrive un pezzo di storia: È in questo panorama che va inserita la battaglia - avviata dalle femministe francesi e dalla sinistra, e poi sposata da Macron – per far diventare la Francia il primo Paese al mondo a inserire in ...huffingtonpost

In Francia l’aborto diventa un diritto tutelato dalla costituzione: «Una promessa per le donne di tutto il mondo»: DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PARIGI - La Tour Eiffel si è illuminata nel momento in cui il Congresso (deputati e senatori) riunito a Versailles ha approvato la revisione costituzionale che garantisce la ...corriere