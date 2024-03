La festa per Vasco a Bibione raddoppia Soundcheck e data zero

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 4 marzo 2024) Milano, 4 mar. (askanews) – La grande carovana rock’n’roll è pronta a partire! I concerti delle prove generali per ilLive 2024, allo Stadio Comunale, diventano due e asi respira già quell’atmosfera diche solosa creare. Oltre alladi domenica 2 giugno – già sold out – la sera prima, sabato 1 giugno, è confermato il, la prova generale che il Blasco Fan Club regala a tutti i suoi iscritti. “La notizia di una doppiaper il live diaumenta esponenzialmente l’entusiasmo nella nostra località”. Dichiara Flavio Maurutto – Sindaco di San Michele al Tagliamento (VE). “sta lavorando con impegno già da parecchie settimane per prepararsi ad accogliere al ...