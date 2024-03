La cucina ai tempi di Gesù Il significato del cibo allora Ne parlerà il prof Salani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Laaidi: ilessor Massimomercoledì al pensionato "Toniolo" per i "Thé di Toscana oggi".di Nazareth sapevare? Qualeattribuiva ale alla tavola? Di cosa si nutriva la gente di Fenicia, Decapoli, Galilea, Samaria, Perea, Giudea? Di questo e di molto altro si– il prossimo mercoledì 6 marzo alle 17 all’auditorium del pensionato universitario Toniolo (a Pisa, in via San Zeno 8) – con ilessor Massimo, docente di religione cattolica, vicepreside dell’Istituto "Matteotti", responsabile della Scuola di formazione teologico-pastorale della diocesi di Pisa. Ilessor...