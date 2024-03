La cronaca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Primo tempo 2’ Ruggeri pesca in area De Ketelaere, la cui conclusione finisce alta di poco: ma Kristiansen era in ritardo sul taglio. 11’ Corner di Orsolini, Fabbian anticipa anche Beukema ma il suo colpo di testa a due passi dalla linea di porta non centra lo specchio. 15’ Lookman salta Posch e scaglia un sinistro su cui si distende bene Skorupski, Zappacosta in tap-in di testa, ma Kristiansen respinge. 20’ Orsolini si costruisce lo spazio per un sinistro da fuori area, ma la conclusione è debole. 28’ 1-0 GOL LOOKMAN Zappacosta sfonda dalla destra, Skorupski respinge il suo tiro-cross in modo rivedibile, la palla carambola sulla coscia di Beukema e il nigeriano infila a due passi dalla linea di porta. Secondo tempo 9’ Sul corner di Saelemaekers Calafiori s’avventa di testa come un falco, ma Carnesecchi si supera bloccando la sfera in due tempi sulla linea di porta. 12’ 1-1 GOL ...