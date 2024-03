La Corte Suprema si è espressa | Trump è candidabile

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 4 marzo 2024) Donaldè stato dichiarato. Con una decisione presa all’unanimità, ladegli Stati Uniti ha bocciato la sentenza delladel Colorado, che a dicembre aveva bloccato la corsa elettorale dell’ex presidente alle locali primarie presidenziali. Una sentenza, quest’ultima, che aveva fatto appello alla sezione terza del Quattordicesimo emendamento, secondo cui non possono ricoprire incarichi pubblici coloro che abbiano partecipato a un’insurrezione (il riferimento era all’irruzione in Campidoglio del 6 gennaio 2021). “Concludiamo che gli Stati possono interdire le persone che ricoprono o tentano di ricoprire cariche statali. Ma gli Stati non hanno il potere, ai sensi della Costituzione, di far rispettare la sezione terza rispetto agli uffici ...