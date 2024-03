La Corte Suprema degli Stati Uniti ha riammesso Donald Trump alle elezioni in Colorado

(Di lunedì 4 marzo 2024)potrà partecipareprimarie del Partito Repubblicano in, e quindi anchepresidenziali del 5 novembre. Laha annullato la decisione delladelche aveva escluso dalla scheda elettorale l’ex presidenteper aver causato e sostenuto l’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021. I giudici hanno deciso all’unanimità di ribaltare la sentenza del 19 dicembre ritenendo non applicabile da un tribunale la terza sezione del quattordicesimo emendamento che impedisce di ricoprire una carica pubblica ufficiale coloro che hanno ...

