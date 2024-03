La Corte costituzionale “salva” il diritto di proprietà

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ildiesiste ancora, anche se a qualcuno non fa piacere. Con una sentenza di qualche giorno fa, laha dichiarato la “non fondatezza” delle questioni di legittimitàdell’art. 633 del codice penale (reato di invasione di terreni o edifici) nella parte in cui si applica anche all’invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni. Ha detto, insomma, che entrare in un immobile senza il consenso del proprietario è giusto che sia un reato punito dal codice penale. Il Tribunale di Firenze, infatti, aveva messo un’ordinanza nella quale sosteneva che, “se è forse legittimo accordare comunque una tutela sul piano civilistico ai proprietari di immobili lasciati in stato di abbandono contro eventuali occupazioni abusive, appare ...

Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Il diritto a manifestare "è un diritto costituzionale , non è una concessione che viene fatta dal governo ai cittadini come ha ... (liberoquotidiano)

L’invalidità di un licenziamento può essere suddivisa in due categorie generali: l’illegittimità, per i casi relativamente meno gravi, e la nullità che ... (linkiesta)

Fine vita. Vescovi dell’Emilia-Romagna: “Proposta della Regione sconcerta”. Bonaccini: “Rispetto, ma fatto quanto dovuto”: Per la Conferenza episcopale regionale “la soluzione non è l’eutanasia, quanto la premurosa vicinanza, la continuazione delle cure ordinarie e proporzionate, la palliazione, e ogni altra cosa che non ...quotidianosanita

Autonomia, il decreto spacca Italia torna in aula: Nomi “pesanti” visto che si tratta di Giuliano Amato e Franco Gallo, ex presidenti della Corte costituzionale, Alessandro Pajno, ex Presidente del Consiglio di Stato, e Franco Bassanini, ex Ministro ...quotidianodelsud

Imposte di registro e ipocatastali: oneri accessori indeducibili per cassa: La sentenza (21/2024) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità relative all’indeducibilità totale dell’Imu sui beni strumentali dall’Irap è solo l’ultima ...ntplusfisco.ilsole24ore

