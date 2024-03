La città della metafisica che sembra uscita da un quadro di De Chirico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un lungo viale alberato, di quelli dove sfrecciare un pomeriggio di luglio, approfittandobrezza frizzante dopo un temporale, in compagnia di una cara amica che non si vedeva da tempo. Direzione Tresigallo, la. La radio in sottofondo suona per conto suo. Snodandosi per la campagna verso est, la strada Rossonia in una mezz’oretta d’auto conduce in una cittadina sperduta di circa 3.500 anime, perla del razionalismo italiano. Di fronte al parcheggio di via del Lavoro la torretta del supermercato Alí ricalca le geometrie del vecchio zuccherificio Sada che svettava un tempo al suo posto. In piazza Italia qualche ragazzino gioca in bicicletta nel parcheggio; sotto il porticatoChiesa di Sant’Apollinare gli anziani consumano il pomeriggio svagandosi con una partita a carte. ...