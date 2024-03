La Casa del GF commenta il feeling tra Anita e Alessio | la delusione di Giuseppe e il parere di Letizia | Paolo | Perla e Greta

Pubblicato il 4 Marzo, 2024 “Oggi ci hanno fatto la multa a Piazzale Flaminio per due metri quadri di banco perché Casalino, quel miserabile di Casalino, ... (dayitalianews)

Liam Osmani, Concorrente del Grande Fratello Vip Albania , è stato arrestato dopo essere stato condannato per frode. Al momento dell’arresto si trovava nella ... (fanpage)

Casapulla . L’associazione La Fenice Aps, con il patrocinio del Comune di Casapulla , organizza la manifestazione denominata ‘ Amici per la Zampa ’. L’evento si ... (casertanotizie)

Shock nella Casa del Grande Fratello Vip. Un concorrente è stato infatti arrestato poche ore dopo il suo ingresso nella Casa. Per fortuna non accade in ... (thesocialpost)