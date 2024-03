La Bougie du Sapeur | il giornale che illumina il 29 febbraio

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ogni quattro anni, il 29, esce in Francia unsatirico che si chiama Ladu, ovvero “La candela dello zappatore”. Si tratta di un omaggio a un personaggio dei fumetti creato da Christophe, un famoso disegnatore francese del XIX secolo. Lo zappatore Camember era un soldato nato il 29, che faceva continuamente azioni assurde e divertenti. Storia de LaduLaduè nata nel 1980 come un canular, una burla, ideata da una banda di amici appassionati di vecchi giornali. Il primo numero era di otto pagine, in bianco e nero, e aveva una tiratura di 10mila copie. Da allora, ilè uscito regolarmente ogni anno bisestile, arrivando al dodicesimo numero nel ...

