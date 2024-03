Kvara | rinnovo in alto mare ma non lascerà il Napoli

Il Napoli sorride a metà anche con Francesco Calzona in panchina e no, il pareggio rimediato in rimonta contro il Barcellona nell'andata... (calciomercato)

Napoli, riecco Kvaratskhelia: stende la Juve e manda un messaggio. La verità sulle offerte dei top club: Se nella gara d'andata era stato il protagonista in negativo, non si può dire lo stesso della serata di ieri. Tutt'altro: Kvaratskhelia è passato dal clamoroso errore di Torino di quasi 3 mesi fa al g ...calciomercato

GAZZETTA - rinnovo Kvaratskhelia a giugno, ADL farà tutto il possibile per accontentarlo: Del rinnovo si parlerà a fine stagione ma De Laurentiis farà il possibile per accontentare Khvicha, oggi tra i meno pagati delle big di Serie A nonostante ne sia l’Mvp in carica. Ma i soldi non fanno ...napolimagazine

Kvara super, le pagelle dei quotidiani: "Nureyev e Van Basten in un sol uomo, è imprendibile": Prestazione eccellente da parte del georgiano nella gara contro la Juventus. Voti altissimi da parte dei quotidiani nazionali.areanapoli