Kvara esulta con due mani alla CR7 | “Io sto qui”

Dopo un periodo poco felice, Kvara tskhelia è riuscito a ritrovare la via del gol. Una rete decisiva per il Napoli , grazie alla quale gli azzurri conquistano ... (dailynews24)

Il Napoli torna alla vittoria grazie alla rete di Khvicha Kvaratskhelia il quale in questo 2024 era ancora rimasto a secco di gol. Il 2-1 segnato... (calciomercato)

GAZZETTA - Rinnovo Kvaratskhelia a giugno, ADL farà tutto il possibile per accontentarlo: E Kvara una gioia come lo scudetto a Napoli non pensava mai di poterla trovare così presto. Il papà ha ammesso che si vergogna tantissimo quando lo paragonano a Maradona ma che vorrebbe fare qualcosa ...napolimagazine

Da 0 a 10: la storica decisione di ADL su DAZN, l’incredibile labiale di Mariani, il messaggio di terrore di Kvara e l’avvelenata di Raspadori: Il Napoli batte la Juve con i gol di Kvaratskhelia e Raspadori, seconda vittoria consecutiva per Calzona che rivede il treno Champions ...tuttonapoli

Gazzetta - Kvara riacceso segna ancora alla Juve: Su Gazzetta: Stessa porta di un anno fa, stesso boato. Stavolta cambia l’esultanza, e non è un dato poco rilevante. Khvicha è corso sotto la Curva B, per ...tuttojuve