Kate Middleton | la confessione di un ex assistente dopo l’operazione

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 4 marzo 2024) Da quandoè uscita dalla London Clinic e iniziato il suo periodo di riabilitazione a casa, dalla famiglia reale nessuna notizia è trapelata sulla natura dela cui è stata sottoposta anche perché queste sono state le sue disposizioni. Come già anticipato non rivedremo la principessa del Galles prima di Pasqua, ma i fan si chiedono perché da Buckingham Palace non sia arrivata alcuna immagine della principessa, così da tranquillizzare sulle sue condizioni di salute. Solo uno stringato “sta bene” la settimanail misterioso intervento e che tutt’oggi lascia ancora interrogativi. A distanza di quasi un mese arriva ladi un exdi Palazzo di. Leggi anche: “Nuova arrivata in casa”. Chanel Totti, il tenero annuncio ...