Kate | altri problemi per la principessa Stavolta vengono dalla sua famiglia

(Di lunedì 4 marzo 2024) La lunga convalescenza dellainglese,Middleton, è ancora una volta turbata da una notizia che riguarda lo zio materno, Gray Goldsmith. L’uomo ha deciso, infatti, di far parte del cast del Grande Fratello Vip britannico. La questione ha fatto infuriare la Royal Family, perché si temono rivelazioni indebite sulla Corona.Leggi anche:, le teorie sulla malattia: dal rene donato a Carlo alle tesi più incredibili I reali sono furiosi Circa la partecipazione dello zio materno di, Gary Goldsmith, al reality, una fonte vicina alla, ha rivelato dei retroscena al Sun. “Carole, la madre di, è furiosa per la decisione del fratello e anche dal Palazzo sono preoccupati per quello che potrebbe rivelare. Non sono contenti di questa partecipazione e ...

