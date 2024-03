Juventus | Vlahovic | “Sono dispiaciuto | ho sbagliato molte occasioni da goal”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 4 marzo 2024) Dusan, attaccante della, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le sue parole:: abbiamo fatto una buona partita contro una grandissima squadra in uno stadio storico “Abbiamo fatto una buona partita contro una grandissima squadra in uno stadio storico, stava a me fare ciò che dovrebbe fare un attaccante della, ma non ciriuscito. Ho avuto treimportanti e sinceramentemoltoHo avuto treimportanti e sinceramentemoltoper il mister e per i miei compagni perché so quanto ci tenevano il mister e i miei compagni. Non abbiamo vinto perché non ...