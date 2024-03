Juventus | Oppini furioso per il ko con il Napoli | “Risultato bugiardo | brucia parecchio” – VIDEO

(Di lunedì 4 marzo 2024) Francescodopo la sconfitta della, l’opinionista ritiene che i bianconeri avrebbero meritato la vittoria. CALCIO– L’opinionista Francesco, noto tifoso bianconero, ha espresso tutta la sua amarezza per la sconfitta per 2-1 dellasul campo delallo Stadio Maradona. In un lungo articolo pubblicato su Leggo,ha definito ilfinale “” e frutto di una serie di episodi sfortunati. “Peccato però che la meraviglia o la disgrazia del calcio spesso sia proprio questo: il” ha scritto l’opinionista. Nonostante le numerose assenze causate dagli infortuni, laha creato ...

Napoli-Juventus, Oppini: "Risultato bugiardo, brucia parecchio. La disgrazia del calcio...": In un articolo su Leggo l'opinionista e figlio d'arte Francesco Oppini ha commentato la sconfitta della Juventus contro il Napoli. Serata amara per la Juventus che è incappata in una sconfitta ...areanapoli

Serie A, Napoli-Torino: data, orario, dove vederla in streaming e diretta tv: Gli azzurri ritornano in campo contro i granata al Maradona. Tutte le informazioni su dove vedere Napoli-Torino in tv e streaming.areanapoli

Juventus inciampa a Napoli: il futuro di Allegri in bilico: La Juventus, nonostante una buona prestazione, esce sconfitta dallo stadio 'Maradona' di Napoli. Un giovane e dinamico Napoli ha infatti avuto la meglio sulla squadra bianconera, guidata da Massimilia ...informazione