Juventus | Nonge | “Ho sbagliato | mi assumo tutta la responsabilità”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il 18enne centrocampista dellaJosephBoende si è scusato all’indomani della sconfitta per 2-1 al Maradona con il Napoli, in cui ha causato il rigore dal quale è poi scaturito il gol vittoria per gli azzurri. “Ho commesso un errore, mila. Chiedo scusa ai miei compagni di squadra e ai tifosi. Grazie per il vostro supporto, ora è tempo di resettare e rimanere concentrati sulla fine della stagione“, ha scritto sui suoi profili social. SportFace.

Episodio da MOVIOLA in Napoli-Juventus , Nonge colpisce Osimhen e si attiva il Var Irrati, che richiama Mariani a una on field review per assegnare il primo ... (sportface)

Un’altra follia di Massimiliano Allegri condiziona il campionato della Juventus in Serie A. E’ andato in scena il big match della 27ª giornata contro il ... (calcioweb.eu)

Nonge, Il giovane della Juventus si scusa sui social: Joseph Nonge, centrocampista della Juventus, ha affidato ad Instagram un commento dopo la sconfitta di ieri dei bianconeri contro il Napoli per 2-1 che lo ha visto protagonista ...firenzeviola

Juventus – L’ex Cobolli Gigli: “I bianconeri hanno giocato bene, ma se non segni meriti di perdere”: Alla Juventus soldi non ce ne sono più ... anche se Allegri non aveva molte opzioni” Sostituire Nonge, dopo il fallo da rigore, non rischia di bruciare il ragazzo “Sicuramente non contribuisce a ...napolimagazine

L'agente di Nonge: 'Ragazzo dalla mentalità forte, continuerà a lottare per la Juve': Grace Diamouangana, agente sportivo del centrocampista della Juventus Joseph Nonge, è stato intervistato in queste ore da TuttoJuve.com, offrendo una valutazione dettagliata della prestazione del suo ...it.blastingnews