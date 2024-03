Juventus | Mauro | «Allegri è la persona giusta per il futuro»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Massimoè intervenuto per parlare dell’utilizzo del Var e di Massimiliano, allenatore dellaMassimoè stato intervistato da Radio Anch’io Sport e ha parlato dell’utilizzo del Var e deldellae di Massimiliano. VAR – «Sicuramente è fondamentale in tante occasioni, ma a mio avviso condiziona l’arbitro e annulla il ruolo degli assistenti. Inoltre viene usato in maniera furbesca dai giocatori. Quando giocavo io determinati interventi facevano parte del gioco, mentre adesso ogni contatto è fallo. Step on foot è un’espressione fuori dal mondo. Come si può pensare di giocare senza contatti? Capisco che è impossibile rinunciarci nell’era delle tv, ma serve un protocollo serio altrimenti la partita diventa un gioco alla ...