Tante novità e qualche dubbio per Max Allegri in vista di Napoli-Juventus , la probabile formazione dei bianconeri. Assenze, tante e pesanti. Sono queste a ... (spazionapoli)

Juventus, l'attacco piange da tre anni: numeri impietosi, la svolta sul mercato: La Juventus sconfitta per 2-1 sul campo del Napoli, nel posticipo domenicale della 27esima giornata di Serie A, ha palesato un problema ormai cronico in casa bianconera:.calciomercato

Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: nerazzurri con Sanchez-Lautaro in avanti: L'Inter sfida stasera il Genoa per volare a +15 in classifica sulla Juventus. Di seguito le formazioni ufficiali del match: Simone Inzaghi ritrova Acerbi, Frattesi e Thuram, che però partono in ...tuttojuve

Del Genio ironico: "La Juventus è polisportiva, quando pare sia andato tutto bene...": Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss e ha parlato di Napoli-Juventus. Paolo Del Genio ... Si è, poi, soffermato sull'attacco diretto di Aurelio De Luarentiis nei ...areanapoli