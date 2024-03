Juve Vlahovic | «Ho sprecato troppo Scudetto? Il prossimo anno»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Le parole di Dusan, attaccante della, dopo la sconfitta subita dai bianconeri contro il Napoli Dusanha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta subita dallacontro il Napoli. Di seguito le sue parole. OCCASIONI SPRECATE – «Ripenderò a tutte. Se voglio fare quello step ulteriore, diventare quello che voglio, devo sfruttare queste occasioni. Non c’è altro da dire. Ho avuto occasioni che potevano risolvere la gara. Non mi rimprovero nulla, durante la settimana do tutto. Stasera è andata così ma non è una giustificazione. La squadra ha fatto una grandissima partita, tutto quello che il mister ci ha chiesto. Avessimo fatto gol sarebbe andata in modo diverso. Mi complimento con i miei compagni, negli spogliatoi ho visto delle facce che mi hstupito. Abbiamo fatto ...